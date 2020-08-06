黎巴嫩民众要绞死全体政要 马克龙吁反腐深刻变革

贝鲁特周二连环大爆炸死亡人数增加到145人，受伤者超过5000人。截止到周三仍有数十人下落不明。愤怒的黎巴嫩民众要求绞死全体政要，要求法国总统帮助他们推翻政府。马克龙则呼吁黎巴嫩政界做出深刻改变，打击腐败，并对这场爆炸进行国际调查。

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这次贝鲁特大爆炸引发极大民愤，黎巴嫩的网民纷纷表示，先给政府几天时间埋葬遇难者，然后向政府全面开战。尽管黎巴嫩政府宣布4天后会公布调查结果，厘清各方责任，但社交网络群情激愤，众多黎巴嫩公民要求该国政界全体下课，指控他们面对两年来的经济和社会危机，不仅腐败，而且无能。据法国古典音乐台报道，更有黎巴嫩民众打出“绞死政界全体”的口号。

当法国总统马克龙在黎巴嫩总统奥恩（Michel Aoun）陪同下查看被炸毁的街区时，大批民众向黎巴嫩总统喝倒彩，并要求马克龙帮他们推翻这个政权。人群不断向马克龙高喊：“帮助我们！革命！”，“人民要这个政权倒台！”。

法新社说，法国马克龙呼吁对贝鲁特大爆炸进行国际调查。他还呼吁黎巴嫩政权进行深刻的改变，打击腐败。他还表示将建议黎巴嫩领导人推出一个“新政治公约”，并要求他们改变制度，结束分歧（…），与腐败作斗争。

据法国媒体今天引述当地消息介绍，引发本次爆炸的2700多吨化学物质硝酸铵已在贝鲁特港口违规滞留多年，港口当局也知道它的危险性，却没有人出面管理。据黎巴嫩当局说，这些化学品在一场火灾中发生了爆炸。目前仍有数十人下落不明。一位法国急救人员在贝鲁特港口表示仍然有可能找到生还者。马克龙在推特上用法文和阿拉伯文写道，“黎巴嫩并不孤单”。