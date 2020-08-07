酷暑再加新冠疫情升温，法国9个省份被发布高温红色预警

法国大部分地区都正在遭遇高温、新冠病毒、臭氧污染的三重袭击，并被高温压得喘不过气来。星期五，法国气象局对9个省份发出高温红色预警。这一波热浪至少要持续到下星期二。

广告 继续浏览后续

法国的这一波热浪开始于星期四。法国气象局星期五对9个省份发出高温红色预警。法国气象局周五说，由于高温、臭氧污染和新冠病毒疫情组合在一起，有可能会造成过高的死亡率，所以，对除了塞纳河马恩河省之外的整个大巴黎地区，以及Eure和塞纳海滨省两个省份，发出高温红色预警。

据悉，法国在2019年的两次热浪之后，现在是第三次就酷暑使用红颜色。

除了9个省被发布红色预警，从比利牛斯山脉到法国中部地区，再到比利时边境，法国还有53个省份处于橙色警戒的状态。相对来说，只有大西洋和地中海沿岸地区以及阿尔卑斯山地区没有受到热浪的影响。

周五，法国大部分地区的气温超过35°C，巴黎为37.1°C，雷恩为38.1°C，南特为39.5°C，波尔多为39.6°C。

根据法国气象局，本次热浪的最高温应该不会达到2019年两次热浪的强度，持续的时间长度也不会超过2003年。

法国在遭遇酷暑的同时，新冠疫情也在同时升温。法国卫生部长维兰呼吁人们要继续做好新冠病毒防护措施，继续戴口罩，不能松懈，虽然他也承认在热浪滚滚的情况下，戴口罩是一件很痛苦的事。维兰说，新冠病毒被怀疑有可能会通过气溶胶传播，所以，要采取一切可能的方法来对抗病毒。