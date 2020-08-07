Covid-19：上百印度留学生盼法国签证

由于没有签证，上百名原计划赴法国就读的印度留学生可能会错过开学。

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据本台RFI法广周五（2020年8月7日）法文报道，法国官方已批准所有的国际生入境。目前只有印度的签证中心尚未开门，上百名应该入学法国高商ESSEC的印度留学生在等待它们的签证。

在孟买学习管理专业的一名21岁印度青年Jalal，在接受本台法广经济组记者Rachel采访时表示，他数月来一直在为能够去法国读书而复习功课。他写了申请信，花了几个月时间，现在为无法去自己梦想的学府求学感到难过。

本台法广法文网说，原则上，只要申请信被校方接受，就算是Coronavirus也不能阻碍赴法留学。

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法国外交部六月中旬就已确认，国际生不仅可以进入法国，而且他们的申请将得到优先处理。不过，这名印度学生表示，他事先做了准备，材料齐备，但由于不办公，而无法走完申请程序。

另一位应该在8月24日开学的印度女生Isha表示，她已在巴黎北郊Cergy预订了月租600欧元的住房。她在印度贷了款来法国求学，想法是通过做实习，挣回来。她希望早日获得赴法签证。

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