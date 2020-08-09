明日起巴黎户外也要戴口罩 高温与病毒同时抬头需防暑防疫

鉴于疫情重新抬头，巴黎市政府和警察局联合发布政令，宣布从8月10日星期一开始，强制人们在首都部分户外地带佩戴口罩，半个月后正式进入可罚款期。

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在巴黎警察局发布的户外口罩令详细地图当中，可见几乎所有街区都有街道被标记出来，大大小小共有百余条街，其中主要包括塞纳河两岸，各大车站，商业步行街等。政府表示，自从七月中旬以来，所有指标都显示新冠病毒重新在法兰西岛大区变得活跃，特别是年龄在20岁到30岁之间的年轻人，感染率大增，且法兰西岛大区的感染率是2.4%，远远高出全国平均值1.6%；另外本周五法国单日统计到新增确诊感染人数2288人，这一周总共新增感染人数9330人，法国科学委员会警告第二波疫情极有可能爆发，若不严格遵守防疫措施，例如口罩，社交距离，手部消毒，那么“第二波疫情很可能从夏天就爆发”。

鉴于上述情况，警察局宣布，从8月10日星期一早上8点开始，“所有巴黎，塞纳圣德尼，上塞纳，马恩河谷和瓦兹河谷人员密集流动的部分地区，都将强制人们在户外佩戴口罩”。具体到巴黎，主要包括“游客景点区，露天市场，商业街，塞纳河岸，圣马丁运河两岸”这些“很难保持防疫距离的地区，或者人们容易放松警惕，放松防疫措施的地区”，口罩令的对象是年满11岁的人。

警察局表示，从明天起，大约半个月的时间当中，将有执法人员在相关街区提醒人们户外强制口罩令，这一时期过去之后，将会开始对不遵守规则的行人除以135欧元的罚款。截至目前，全法国至少36个省的1239个辖区已经宣布了户外口罩令。同时法国气象局发布了高温预警，15个省进入红色高温预警，橙色高温预警则有49个。巴黎本周末气温逼近40度，夜间温度达到23度。