法国人道者的遗体即将从尼日尔返国

在尼日尔遇害的六名法国人道工作者的遗体预计将于周五（2020年8月14日）运抵巴黎。 Les dépouilles des six Français assassinés à Kouré au Niger atterriront ce vendredi 14 août 2020 à l’aéroport d’Orly à Paris.

法国的六名人道工作者和尼日尔的两名当地向导周日在尼日尔的Kouré自然保护公园遇袭身亡。本台RFI法广特派记者Sidy Yansané发自尼亚美消息说，六名法国人道工作者的遗体将于周五（2020年8月14日）运回巴黎，法国政府总理Jean Castex预计将亲自前往Orly机场迎接。

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本台RFI法广周四（2020年8月13日）之前的法文报道指出，巴黎现已把尼日尔全境划为旅行者需要避开的红色危险区。只有首都尼亚美是橙色区，也就是说，不建议前往，但必须时除外。

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对法国官方而言，尼日尔如今的危险程度超过其邻国马里和布基纳法索，现已成为萨赫勒（Sahel）最危险之地。巴黎高层的这一决定也是对马克龙总统表态要加强在这一地区外派人员安全所做出的正面回应。

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不过也有一些萨赫勒问题专家提出质疑，认为关闭这个国家，不如采取预防措施，应对日益增大的不安全。另有分析认为，这一决定会被袭击者认为，取得象征性的胜利。不过也有观点指出，关闭部分区域，以减少整体风险。

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