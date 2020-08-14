贝鲁特大爆炸-医院担心医药器材不足

黎巴嫩首都贝鲁特在经历了灾难性的大爆炸后，人们现在担心医院出现药品和器械不足。世界卫生组织透露，贝鲁特近半数医院在爆炸后无法提供服务。

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本台RFI法广特派记者Pierre和Julien周四（2020年8月13日）发自贝鲁特的报道说，当地55座医院近半数在灾难后无法工作。法国通过军舰运输的人道救援物资即将到位。在国际援助抵达前，贝鲁特医疗系统处境艰难。医生们担心药品器械供应不足。

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在一座受损相对较小的医院里，收容了数百名伤员。一名47岁的叙利亚男子Mohamad表示，他头部受伤，还有多处伤口，最严重是在肺部。在处理了肺部的伤后，他已接受了头部手术。

据估，医院收容的伤员人数超过6000，现在担心的是药品不足。黎巴嫩工会医院负责人透露，爆炸后，由于缺乏设施，出现了运作上的困难。黎巴嫩红十字会负责人表示，当地医院一般有数月的库存。但需要考虑如何准备未来3个月ˎ 4个月，甚至6个月后的供应问题。

本台法文报道说，国际援助的数吨医疗装备已在途中，军队将在一周后分发。

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