法国人道者尼日尔遇害 调查发现线索

法国六名人道工作者和两名当地向导8月9日星期天在西非内陆国家尼日尔遇袭身亡一周后，调查已分别在巴黎和尼亚美两边启动。

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据本台RFI法广周六（2020年8月15日）的法文报道，根据法国方面的初步调查，这一袭击似乎是事先策划的，目标是针对西方人。但调查才刚刚开始，至今还没有收到任何承责的声明。

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悲剧发生六天后，人们依然对肇事者知之甚少。尼日尔方面的消息说，有四人，驾驶了两部摩托车。事后是从东面，绕过首都尼亚美，向北逃跑。有摩托车轮胎留下的痕迹为证。所以，那也是事后追捕的重点区域，但没有截获任何凶手。不过有一人被捕，他在时间上被认为可疑。

这只是众多线索之一。尼日尔内政部长表示，有多条线索，但目前，不能多谈。第一名嫌犯，目前是孤立的，需要十分的谨慎。调查在继续，发表声明还为时过早。但还有其它线索，感觉属于十分严肃的线索。

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对受害者们做尸检，是调查工作的一部分。首次检查是本周在尼亚美做的。法国调查人员在本周中抵达当地。进一步尸检将在巴黎法医学院展开。

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