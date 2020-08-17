法国维族人举行示威声援在新疆遭迫害的家人

旅居在法国的维族人昨天周日冲破警方在新冠疫情期间禁止聚会的禁令，在巴黎著名的人权广场举行示威，呼吁关注被关押在新疆在教育营中的维族人的命运，呼吁国际社会加强对北京政府施压，同往常一样声援西藏以及香港的组织也参与了示威活动，法国的马格里布穆斯林移民后代也首次参与了示威活动并且公开表示声援。

广告 继续浏览后续

8月16日，数百名居住在法国的维族人，以及声援维族人的民众在巴黎市中心的人权广场周围举行示威活动，游行队伍中也可以看到声援西藏以及香港的旗帜，甚至有人高举着台湾独立的横幅。

法国维吾尔协会组织此一示威活动，多名旅居法国的维族人向民众讲述了他们家人在新疆被拘押经历，感谢在场的法国民众的支持。

一名阿尔及利亚移民的后代向在场的维族人人表达了她作为穆斯林信徒对维族人的支持，呼吁在场的民众提高自己的消费意识，拒绝购买与新疆强迫劳动有关联的品牌。抗议活动现场也出现一些法国黄背心示威者，他们将维吾尔受到迫害，被强迫劳动与跨国集团以及资本家对劳动者的无限制的剥削相提并论。

此外，北京政府继续对居住在法国的维族人进行威慑，法国维族学者，欧洲维吾尔学院主席迪丽诺尔近日在推特上披露说，从一位朋友处得知，尽管她已经获得法国护照，成为法国公民，但是，北京继续向她居住在新疆的家人施压，向他们索取有关迪丽诺尔的个人信息。而她与她的家人已经失去联系一年多。

多名法国学者，汉学家以及人权捍卫者呼吁法国政府，法国外交部同中方就此进行交涉，要求北京停止对拥有法国护照的法国公民进行类似的威慑。