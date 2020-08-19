法国新冠新增死亡数字并未随确诊数字回升 两城市率先宣布全城戴口罩

8月19日星期三，法国健康总局公布当日新冠疫情数据，当中显示单日新增感染人数创五月以来最高点。

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健康总局的数据显示，法国8月19日星期三单日记录到新增感染者3776人，本周二是2238人；法新社表示，值得注意的是，自从五月以来，法国只有两次日增感染超过3000人，分别是上周六和上周日。按照连续七天数字来看，这一时间单位的新增确诊感染者人数是16747人。刚过去的24小时，全境医院共新接收162名新冠患者，目前共有4806人住院，比本周二记录到的4823人稍有回落。在这些人当中，接受抢救的病患人数为374人，比前一天的380人有所下降。死亡统计方面，自从本周二以来共有17人死于新冠病毒，疫情开始以来累计有30468人死亡，其中19957人死于医院当中，10511人则在社会医疗机构去世。

另据健康部18日的的数据，法国连续七天进行了620335次新冠病毒测试，8月9日到15日之间的确诊率为3%，呈抬头趋势。健康部建议公众“为了防疫效率，应该佩戴口罩，同时遵守其他防疫规定，尤其是要勤洗手，保持社交距离，若前往病毒活跃地区度假，回家后应该接受检测，若出现症状或检测结果呈阳性，应自我隔离，同时与主治医生取得联系…总而言之，需要测试-追踪-隔离，这是减少感染的三大法宝”。

目前法国已经有越来越多的地区要求人们尽可能多地佩戴口罩。从本周五早上开始，图卢兹将成为第一个要求全城民众戴口罩的城市，地区政府宣布，从8月21日开始，每天早7点到次日凌晨32点，年满11岁的人在户外也要佩戴口罩，包括骑自行车，电动滑板车，拼车的人们；但同时承诺，“不会在明显人员稀少的街区，给不戴口罩者开罚单”。另外，南部沿海城市尼斯政府也宣布，从本周四起，将口罩令扩大到全城，立即生效。