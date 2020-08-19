法国新冠追踪app启动两个月鲜有人用 仅发现72个高危接触者

法国政府旨在加强新冠病毒追踪力度而开发的应用软件Stop Covid从推上商城到现在已经过去了两个多月，虽然下载次数不少，但真正充分利用其功能的用户寥寥，截至目前仅向72个高危接触者发送了预警。

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法国这款新冠追踪软件在今年6月2日正式进入谷歌和苹果应用商城，用户可以在检测出新冠病毒阳性结果之后，通过这款软件扫码，生成预警，系统将把预警消息推送给通过蓝牙探测到的该用户近15天之内近距离（1米）接触过的其他使用者。理想状态下，这一软件可以很好地帮助病毒高发地区的人们了解自己是否已经属于高危接触人群，但8月19日法国健康总局数据显示，截至目前，这一软件被下载过230万次，生成了1169个二维码，预警消息推送给了72名高危接触者。

对此，法国健康与团结部表示，下载次数和预警消息推送接收人数形成鲜明对比，原因很有可能是人们在拿到新冠阳性报告之前并未下载软件并开启蓝牙，因此无法追踪到近15天内接触过的高危人群。健康与团结部呼吁“所有法国人都下载这一软件”。

这款软件不仅受到信息保护敏感群体的抵制，更受到政坛反对派的诟病，法国信息安全保护中心已经屡次要求政府解决这一软件当中存在的诸多问题；另外它与欧洲现行的大部分其他病毒追踪软件不兼容，后者使用的是苹果和谷歌提供的技术支撑，而法国则是自行开发。