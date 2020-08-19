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法国足球罕生奇迹 新的狂欢再看今晚

法国球迷在巴黎2020年8月18日深夜欢庆圣日耳曼球队2比0战胜莱比锡队冲入欧洲联盟杯决赛。 REUTERS - CHARLES PLATIAU

作者： 小山 1 分钟

法国足球本星期跌入癫狂，巴黎圣日耳曼足球队昨天晚上打败德国莱比锡俱乐部挺进欧洲联盟杯决赛，让法国球迷彻夜狂欢。更有甚者，巴黎圣日耳曼队的决赛对手，很可能是自家兄弟，里昂奥林匹克队，因为今天晚上欧洲联盟杯的另一场半决赛比赛，对手分别是里昂与德国的拜昂队。法国几十年来第一次看见两个球队进入这个顶尖的欧洲甲级俱乐部杯赛决赛。