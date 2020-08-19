法国足球罕生奇迹 新的狂欢再看今晚
发表时间：
法国足球本星期跌入癫狂，巴黎圣日耳曼足球队昨天晚上打败德国莱比锡俱乐部挺进欧洲联盟杯决赛，让法国球迷彻夜狂欢。更有甚者，巴黎圣日耳曼队的决赛对手，很可能是自家兄弟，里昂奥林匹克队，因为今天晚上欧洲联盟杯的另一场半决赛比赛，对手分别是里昂与德国的拜昂队。法国几十年来第一次看见两个球队进入这个顶尖的欧洲甲级俱乐部杯赛决赛。
广告
根据赛程，法国里昂奥林匹克队，今天晚上当地时间21点，在葡萄牙里斯本第三场地开打欧洲联盟杯第二半决赛。
这也是法国两个甲级俱乐部球队同时杀进半决赛。
尽管德国慕尼黑拜昂队实力不可小觑，但是，士气冲天的法国足球以及球迷，都在梦想两个法国球队这个星期天进行决赛，并说那是何等的奇迹。
法国目前是世界杯冠军杯拥有者。法国足球新一代人才济济，实力大升。圣日耳曼队与里昂奥林匹克队，主力队员均多有法国球员身影。
法国以及欧洲媒体，今天都在称赞圣日耳曼队的奇迹。
据法新社说，圣日耳曼队的胜利，法国已经有5个俱乐部进入欧洲联盟杯决赛，在此之前，有兰斯队在1956以及1959年两度进入该决赛，圣代提安于1976年，马赛队1991年和1993年，以及摩纳哥队2004年，分别杀入该决赛。
因为新冠肺炎病毒疫情，欧洲球赛陷入空场比赛，球迷只能在家中或酒吧外间嗨喊。
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅