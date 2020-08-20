马克龙撸起袖子加油干?

法国总统马克龙与夫人布丽吉特马克龙今天出现在新版巴黎竞赛画报封面，引发法国民众围观与议论。马克龙与夫人布丽吉特照片中都身穿得体熨平雪白衣衫，在国家提供的暑期总统度假庄园摆姿势，马克龙袖子再次撸了起来。政治评论指马克龙传达信息，即即使休假期间也心系工作，而他的工作，目前最为重要的，就是带领法国人成功抗疫。

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马克龙的巴黎竞赛画报照片，被认为是总统府对外新闻报告与宣传的新手法。马克龙避开记者长镜头偷拍总统度假的照片麻烦，自己摆姿势拍照片，大方送给既有品味，也大众喜欢接受的巴黎竞赛画报封面刊登，传达丰富的信息，一举多得。

稍早，马克龙被拍照，或被逮到骑水上摩托疯狂玩水的照片，引发国人批评，指总统在疫情威胁再起的当口，居然有闲心嬉闹。

根据批评，马克龙在巴黎竞赛画报的照片，还传达了法国希望与向好的信息，法国没有被疫情击倒，法国人的自由生活，度假的享受，仍然健康存在。作为总统，马克龙即使度假也心向工作，心向职责，心向法国民众。卷起的袖子，透露出第一夫妇在总统度假城堡里，也在工作。

法国总统马克龙的新闻外宣，经常成为议论话题。成败各半。但此次，马克龙要给法国人传递更多的信息与勇气。巴黎盛传马克龙本星期天要去葡萄牙里斯本现场观看巴黎圣日耳曼球队与德国慕尼黑拜昂队的欧洲冠军杯决赛比赛。法国总统府拒绝证实此传言。让消息再飞一会儿，也是马克龙的新闻发布公关的算盘。

不过，舆论认为，马克龙无论袖子撸起来没有，或者他去与不去里斯本看球，对他的评论都是毁誉参半。

马克龙是法国共和史上最为年轻的总统。去看球也是政治。巴黎圣日耳曼球队受到举国赞扬，马克龙或许有更多的理由前往现场，传达各种鼓励。

昨天晚上，法国另一个球队，里昂奥林匹克队在里斯本以3比0败给了拜昂队。法国人，尤其是里昂人，没有因为里昂球队输球而不高兴，反而是更为鼓励里昂队，对他们来说，里昂队进入欧洲冠军杯半决赛就非常了不起。稍后，里昂队将与德国莱比锡队比赛争抢今年欧洲冠军杯第三名。