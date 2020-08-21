最近研究显示，新冠病毒有可能通过空气传播

尽管户外感染新冠病毒的案例仍然很少，但最近的研究显示，新冠病毒是有可能通过空气传播的。

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新冠疫情在法国复燃，每天的新感染人数在快速增加。面对这一局面，数千个法国市镇都决定，在自己辖区内的户外公共场所，部分的或全面的强制人们戴上口罩，因为在目前的繁忙的旅游季节，许多户外公共场所显得过于狭窄，以至于，即使在户外公共场所也无法保证最起码的社交距离。

法国越来越的市镇使用戴口罩的办法，一个原因是，使用口罩是遏制感染的相对廉价的保护措施，另一方面，科学界也越来越关注病毒通过空气传播的能力。

法国世界报周五的一篇文章指出，最近的一些研究和案例研究表明，新冠病毒存在通过空气传播的可能性。今年5月，《自然》杂志发表了一项研究结果，这一研究以不同方式将健康的仓鼠暴露于感染了新冠病毒的仓鼠。在感染病毒的仓鼠的隔壁笼子中的，但没有直接接触的仓鼠都被这一病毒感染：这表明存在气溶胶传播的感染。

在7月6日发表在《临床传染病》杂志上的一封公开信中，来自32个国家的239名研究人员呼吁全球卫生当局要认识到新冠病毒通过微小液沫传播的潜力，这种微小的液沫很小，可以悬浮在空气中数小时，到达数十米远的地方。这组作者写道：“我们有充分的理由相信新冠病毒的行为与流行性感冒或萨斯病毒类似，并且通过空气中的微小液沫传播是一种重要的传染方式。”研究人员认为，空气通道似乎是一些“超级传播”事件的唯一合理的解释。

在这封公开信发表的第二天，世界卫生组织（WHO）就新冠病毒通过空气传播的可能性表示：“我们需要对这种可能性持开放态度，并了解其对传播方式的影响以及需要采取的预防措施。”

7月24日，《柳叶刀》杂志上发表的一份文献回顾表明，“人类会产生各种大小的传染性气溶胶”。根据作者的说法，新冠病毒快速的在养老院、合唱团或监狱中传播的事实让人联想到结核病疫情，结核病的病原体可以通过空气传播。