全力筹措防疫复课复工 法国延迟公布1千亿欧元经济振兴计划

法国政府原定于8月25日公布新冠疫情1千亿欧元经济振兴计划，但面对大众的担忧和现实的不确定性，政府今天宣布，将首先集中注意力研究如何保证暑假结束后，学生安全返校复课，员工安全返岗复工，而经济振兴计划，则将推迟到九月初公之于众。

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法国政府发言人加布里尔-阿塔尔在8月22日星期六做了上述声明。他指出，这一决定得到了总统马克龙，总理卡斯泰的支持，政府将开足马力，全力以赴，研究如何让学校做好防疫准备，迎接返校的学生，同时在各大公司执行口罩令。而有关经济振兴计划，阿塔尔称，“已经准备就绪，将按照原定时间表执行”，主要涉及四个领域：独立，生态，团结，竞争力。

在被迫限足，经济几乎陷入停滞，国内生产总值在今年四月到六月之间暴跌13.8%之后，法国显然无力承受疫情对经济的再度暴击，政府屡次强调，要全力避免再度大范围封禁。根据后新冠疫情时代1千亿欧元经济振兴计划，当中的4百亿欧元将帮助法国重新工业化，对企业减税，支持企业进行数字转型，帮助企业度过新冠疫情难关；另外有3百亿欧元将致力于法国的工业生态转型，涵盖交通，能源等领域；大约2百亿欧元帮助拓展法国就业竞争力，支持年轻人就业；最后有关团结，将有大约2百亿欧元帮助最贫困者，帮助提升购买力。