欧洲冠军杯里斯本决赛 巴黎圣日耳曼队催动香榭丽舍大道疫情下狂欢

欧洲冠军杯今天举行决赛。法国甲级顶尖球队巴黎圣日耳曼俱乐部队杀进决赛，晚上在葡萄牙里斯本第三场地与德国慕尼黑拜昂队争抢冠军。法国球迷早就蠢蠢欲动，准备在巴黎及全国各地与该巴黎球队有任何关联的地方，都举行大规模狂欢，并且愿意即使在巴黎球队输球的情况下也热烈庆祝，因为法国冲进该杯赛决赛已经绝对是创举。此种热烈吓煞当局，新冠肺炎疫情近日威胁升高回炉，如何既庆祝又制止疫情传播，是当局难题。

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法国当局连日部署应对今天晚上的狂欢局面。没有消息报告今天晚上巴黎香榭丽舍大道涌聚有多少球迷和其他人员。巴黎警方出动3千人，聚焦香榭丽舍大道全程的狂欢人马的卫生安全，主要使命就是监督他们不要近距离聚集以及戴口罩。

至此，法国当局没有禁止今天晚上的聚会。官方半推半就的立场，引发医疗系统和医护人员的愤怒。法国医院近日报告入院救治感染者人数激增，连续多天，确诊感染数都超过3000。尽管此数据有检测加大的必然结果，但感染扩大也是事实。医护人员对官方允许成千上万人聚会提出批评，至此法国防疫规定，禁止超过3000人聚集。

不过，医护人员也有分歧。大部分医生专家都理解球迷狂欢，被认为不可能完全禁止民众欢庆。评论指在居家禁足期间，法国人罕见很配合守纪律，现在他们应当有权利狂欢，享受欢乐自由。

法国动员各种力量，力图减少今天晚上狂欢的程度。罕见有球迷大佬与协会组织，公开号召球迷最好待在家里看球高兴，而不要去香榭丽舍大道。球队俱乐部的公关和互动机制，也号召球迷少去香榭丽舍大道。同时，这些机构和人员，都在告诫球迷要遵守防疫指南，戴口罩。法国网络平台充斥此类告诫，着实也让各方感动。

据报道称，法国各地球迷都会在今天晚上出动狂欢。法国巴黎圣日耳曼球队的队员家乡，据信也被球迷选中要去庆祝，这也促使当地防疫早早预备对应。