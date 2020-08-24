法国不容忍：穆斯林少女爱上异教徒竟遭家人群殴剃光头

法国一名来自波斯尼亚的穆斯林少女因与一名来自塞尔维亚的少男热恋，遭到父母和亲戚群殴，还被剃了光头。此事点燃法国舆论怒火。法国内政部长宣布，一旦司法程序结束，就将那一家子押送离境。

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法国东部城市贝尚松一名来自波斯尼亚的少女跟来自塞尔维亚的少男相恋，二人想要结婚。但少女家人激烈反对。上周一，这对住在同一座楼内的情侣出逃4天后，被男方家长找回来，并将女孩送回家。没想到，女孩的父母和叔婶当着其他几名孩子的面，疯狂围殴这名女孩。女孩的恋人当场报警，警方出面干预。但这名女孩已被打的伤痕累累，断了一根肋骨，一头长发被强迫剃光。该女孩说，是他父亲让她叔叔在她头发上乱剃的。这名17岁少女已被送到一个保护中心，与家人分开。

该女孩的父母共有5名子女，在2017年从波黑来到法国申请庇护，但2019年12月走完了全部申请程序，未获批准。女孩的叔叔一家是在2016年到达法国的，已经获得了法国庇护身份。

群殴女孩的这家人自上周四以来受到司法监控，他们被控在一些未成年人面前暴力伤害一个未成年人。贝尚松法院定于秋天开庭审理该案。法国内政部长达尔马宁昨天在推特宣布，一旦司法程序结束，这家人将被押解出境。他说，这些人不能留在法国。