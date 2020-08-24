法国农业部警告销毁来自中国的不明包裹

继美国，加拿大，日本，澳大利亚等国之后，没有事先订购货物的法国的民众也收到了寄发自中国的疑似植物种子的不明塑料袋袋装包裹，法国农业部日前发出警告，呼吁必须谨慎处理这些包裹。

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法国农业部8月20日发表通告，警告这些不明来源的种子可能会带有细菌或者别的有害元素，并且有可能污染法国的土壤河流，呼吁法国人如果收到包裹，千万不能打开，更不应该入土播种，必须将它们保持密封状态，之后扔进垃圾桶。倘若有肤体接触，必须迅速清洗消毒。

法国农业部呼吁民众将收到的物品拍照之后寄发给农业部负责调查的机构。

为何没有预购的其他国家的民众会收到这些来自中国的包裹？美国俄亥俄州警方之前向媒体指出，这很可能是一种被叫做“刷单”的网络销售技术，以大规模发送的方式来提高产品的市场销售量从而提高其市场值。英国，以色列等越来越多的国家近日都透露收到类似的包裹。

法广就法国收到的包裹的总数以及对内容物质的初步调查结果电话资讯了法国农业部，法国农业部将在稍后公布进一步的消息。同其他国家一样，法国农业部也公布了专门的邮件地址，方便法国人向政府提供相关的信息。