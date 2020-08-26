Covid-19 : 法国总理呼吁担责任戴口罩

法国政府总理Jean Castex呼吁民众以负责任的精神，戴口罩，并表示，这对战“疫”十分有用。总理还预先透露，预计将于一周后9月3日宣布的1000亿欧元经济重振计划，文化行业将享有20亿欧元；司法部门将增加工作岗位。

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据本台RFI法广周三（2020年8月26日）的法文报道，上述消息是法国总理当天在法国电台France Inter上宣布的。他还否定了给学生发放免费口罩的可能性，并反驳了政府在此领域存在缺失的质疑。他提到，法国的脆弱群体已享有免费口罩，全球还没有任何一个国家给学生们全面发放口罩。

重病患者略有增多

这一历时四十多分钟的对话，在收听率最高的早上播音时段，极具媒体效应。法国政府决定，用一整周的时间来提醒人们注意疫情反扑。几周前，每天有一千个确诊病例，如今是每天3000。送入抢救室的患者略有增加，但增幅极小。就法国是否会再度封城？总理回答说，对各种假设都有准备，但封城不是目标。在病毒流行的省份，参与人数最多5000的限令不再可以有例外。Puy-du-Fou游乐园在8月15日当天接待了9000名游客，引起极大争议。

就经济重振方案，法国总理透露，文化行业将享有20亿欧元。此外，司法部门将增加工作岗位，今年添加250个职位，明年增加550个。

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