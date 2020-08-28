法国单日新增感染人数高达7379

法国新增感染人数每日递增。从周三的5429人增至周四的6111人；再增至周五的7379人。法国参议院议长拉尔谢(Gérard Larcher)批评政府防疫无能。全法21个省已被列为疫情“红区”。

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巴黎和马赛已经要求居民外出比戴口罩；东北城市斯特拉斯堡和西南城市波尔多也将跟进。只是斯特拉斯堡强制佩戴口罩将持续到9月30日。法国总统马克龙28日在视察巴黎郊区一个制药实验室时表示，在一段时间中我们要习惯佩戴口罩。

除强制佩戴口罩之外，增加检测范围也是政府另一项防疫措施。很多城市准备让前往疗养院探望老人的家属必须经过检测之后才可准入。

法国很多大城市特别是巴黎，本来是在非常热闹拥挤的街区才要戴口罩。但这几天疫情严重后，巴黎和马赛开始普及口罩。巴黎市民苏菲尔(Sylvie Soufir)对法新社记者表示，政府早就应该这样做了。而一名40岁的市民阿朵(Marietha Adhot)对记者表示，公共交通比戴口罩，我能理解；但走在街上还必戴口罩，空气又不传染，这样的措施太过分了。

今年环法开赛的阿尔卑斯滨海省被当局列入疫情的红色警戒区。开赛时不对外，不会有观众。下个星期开学，11岁以上的学生、教师在校园都必戴口罩，课间休息也不例外。

巴黎市区和塞纳-圣但尼省（Seine-Saint-Denis）、上塞纳省（Hauts-de-Seine）、马恩河谷省（Val-de-Marne）都规定居民外出不能不佩戴口罩。违者罚款135欧元。法国巴黎大区议会主席瓦莱丽·佩克莱斯（Valérie Pécresse）希望严惩违规者。

比利时已经把法国列入疫情黑名单中。丹麦28日提醒民众尽量避免前往法国。