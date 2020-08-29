光天化日里昂市中心运钞遭抢得手

法国里昂昨天稍早发生10多年来最惊奇抢钱案，数名武器精良抢匪袭击一辆运钞车，成功劫走近千万欧元现金。警方至此仍然没有破案。目前没有更多案发细节报告。近日图卢兹毒品视频惊诧法国，警方深受治安指责与压力。

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据法新社报道，法国东南部城市里昂昨天发生运钞车抢案，数名武装抢匪攻击一辆装甲运钞车，劫走900万欧元，所幸无人伤亡。这起事件据信是法国自2009年以来金额最大的类似抢案，那年抢匪穆苏林（Toni Musulin）劫走1160万欧元，但警方后来寻回大部分金额。

在昨天的抢案中，运钞车从里昂的法兰西银行（Bank of France）分行驶出，于当地时间早上9时左右遭数名武装抢匪攻击。检方在声明中表示，运钞车属于鲁密斯（Loomis）保安公司，事发时车上人员都没有受伤，「但损失金额高达900万欧元」。检方还说：「抢匪犯案后立刻逃离现场。」

根据当地消息，两辆厢型车将运钞车前后包夹，抢匪威胁驾驶、抢走现金后，分别开着两辆车逃离现场，之后发现这两辆车遭遗弃焚毁。

该报道引述鲁密斯执行长特雷希（Michel Tresch）：「这起大胆的攻击就发生在市中心。最重要的是，运钞人员安全脱身。」鲁密斯保安公司工会成员说，3名护钞人员受到极度惊吓，将于31日接受心理医生的治疗。