环法自行车赛尼斯低调起跑 病毒威胁如影随形

2020年环法自行车赛今天在蓝色海岸尼斯起跑，虽然经历两个月的延后，疫情威胁让比赛气氛非比寻常，因为颇有今朝有酒今朝醉的架势，没有人能够保证赛事能够最终挺到巴黎香榭丽舍大道冲刺胜利结束。疫情下新的规定要求，参赛队一经诊测有两名人士阳性确诊，全队必须退赛。开赛第一天哨前，比利时博彩队因3人阳性而被遣送。

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今年的环法自行车比赛，头一回因为新冠肺炎病毒疫情而面临夭折威胁，历史上环法赛只因为世界大战而被停赛。今年虽然环赛躲过取消比赛命运，但病毒随时可能让环赛死亡。

今天第一段比赛，在推迟了两个月后起跑，虽然仍然维持终点在尼斯海滩英国人散步海滨大道冲刺，但是，人群聚集推出很多限制，甚至远远不及规定允许的5000人聚集数，只有寥寥数百人受邀。

运动员面色凝重，他们之间已经不握手，不碰胳臂肘了。每天检测病毒情况。法国教育与体育部长和体育副部长出席起跑仪式。终点时原先190个国家的媒体现场报道规模，也都取消了。

环法自行车赛沿途，第一次不鼓励民众路旁鼓掌加油鼓励，严格叮嘱观众戴口罩。

参加环法赛的队伍，几乎所有运动员都没有表达豪情壮志，而只是说希望能够平安坚持到巴黎终点段。根据规定，参赛队伍，只要有两个人遭检测阳性，全队就被驱离。而这两个人硬性指标，包括运动员，后勤，医护，炊事员，以及自行车技术维修人员等等。

除病毒威胁，运动员还预计严肃应对今年的赛程气象严峻挑战，经过两个月的延后，比赛的自然条件将发生巨大变化，所有平原，山区，丘陵等地，因临近秋天，天气大变，包括阳光湿度，风力风向都将与选手逆向作对。

环法赛没有修改尼斯起跑决定引发争议，因为尼斯昨天刚被法国疫情检测机构定性为危险疫区。接下来环赛向意大利方向骑行，路途也将经过红色黄色多个不同疫情程度的地区。