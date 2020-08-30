法国一高级军官被捕 涉嫌叛国为俄间谍

法国国防部长帕尔莉今天公开证实，一名派驻北约在意大利那不勒斯基地的法国高级军官日前遭逮捕。该名军官涉嫌向俄罗斯传递北约敏感军情机密。法国司法已经立案，但拒绝对外做任何公布。

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法国国防部长帕尔莉今天接受欧洲一台节目专访，坦诚回答记者提问，证实有一名法官高级别的军官被捕。该名军官被派驻北约在意大利那不勒斯基地工作，该基地雇有数量可观的法国军人。

根据法国国防部长说，该名军官是在回国休假结束，重返意大利基地，在机场被逮捕，目前被司法关押。

根据透露，该名军官涉嫌向俄罗斯情报部门多次交送北约敏感文件。

该名军官的姓名，级别，专长，以及涉案细节包括机密文件种类，都没有进一步透露。

法国国防部长说，她证实一名军官被司法拘捕，接下来由司法部门调查定案定罪。法国国防部长肯定，该名军官触犯叛国罪，向第三国提供机密情报，危害安全。

法国司法部门婉拒媒体证实的要求。

此案发生时刻微妙。法国总统马克龙稍早宣称北约脑死亡，敦促欧盟拥有独立国防。而美国总统特朗普因军费分摊，而威胁砍减北约力量与军费分摊。目前法国与希腊同土耳其关系紧张，土耳其也是北约成员国。

而且，法国刚刚司法判决两名前反间谍特工为中国充当间谍案领刑监禁。不过据法新社说，法国叛国间谍罪罕有发生，数十年间不超过10起。除今年7月上述两名前法国特工充当中国间谍，2001年，曾有一名法国军官在科索沃战争期间向塞尔维亚出卖北约轰炸塞尔维亚军情。