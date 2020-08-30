法国今年经济衰退程度或许没有想象得严重

此前政府的估算得出了今年法国经济下跌11%的结论，但随着1000亿欧元振兴计划的官方宣告日期越来越近，法国政府逐渐展露出信心，传递出“经济衰退很可能没有想象得那么糟糕”的信号。

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法国目前仍在追踪2020年宏观经济的展望并作出调整，预计近期将在此基础之上，展开2021年金融法案的讨论。受到学生返校，员工返岗的疫情防控政策出台紧迫性的挤压，1000亿欧元经济振兴计划的官宣已经被推迟到了9月3日。这个日子越来越近，政府对今年经济情况的信心也有所抬升。

本周，法国经济部长勒梅尔表示，“在经济振兴措施的支持之下，法国今年的经济衰退程度可能不会有11%这么严重”。他解释道：“虽然政府暂时还没有对官方数字作出调整，但下跌幅度没有预期的大，这的确是一个趋势。当然，政府还需要继续跟进多个指标性数字”。

法国雇主协会也传递出了同样的信号：国家统计局发布的月度报告显示，法国企业家信心指数连续第4个月回升，达到了91个点，虽然仍然比长期平均值略低，但无论是在工业，服务业，建筑领域，回升的势头基本已经形成。

但法国国家统计局也警告称，上述回暖势头与解封政策不可分割，而且由于仍然存在诸多限制，制造业的订单仍然不尽人意，尤其是涉外订单。这“显示出国际行情仍然不明朗”。另外，法国企业家今年的投资意向也继续走低，和去年同期相比，可投资额度减少了11%，这一降幅在航空领域尤其严重。

在此背景下，各界颇为关注即将在下周四正式出台的1000亿欧元经济振兴计划。法国政府将这一计划上升到了“法国经济发展新哲学”的高度，涉及“独立，生态，团结，竞争力”四大主线。另外经济部长还呼吁企业家尽可能多地雇佣法国本国工人，尽可能为年轻的法国人提供工作，避免让刚刚或者即将进入就业市场的法国年轻人成为经济衰退的牺牲者。