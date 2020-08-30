马克龙将再次到访贝鲁特

法国总统马克龙在贝鲁特大爆炸到访之后，将于周一晚再次出访黎巴嫩。周二马克龙将会晤主要政党代表，包括黎巴嫩真主党领袖。贝鲁特发生大爆炸之后，黎巴嫩总理迪亚卜(Hassan Diab)率领内阁总辞。任命新总理当务之急。

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圣约瑟夫德贝鲁特大学校长、巴黎国际关系研究院研究院毕达尔Karim Emile Bitar对法国国内新闻电台记者表示，如果法国不声援黎巴嫩的话，叙利亚、也门的战火总有一天会“燃烧至”黎巴嫩。

他对法国新闻电台记者表示，法国总统马克龙在发生大爆炸之后二次踏上贝鲁特废墟，绝大部分人不会认为这是干涉内政。他还表示，此次到访黎巴嫩，正是法国1920年9月1日将叙利亚和黎巴嫩合并成大黎巴嫩国百年纪念。

毕达尔还表示，黎巴嫩和法国之间有着“非常牢固的历史纽带，情感纽带”。 这可以解释为法国是“唯一与各派系对话的国家”。

他还分析说，在黎巴嫩问题上，俄罗斯、伊朗、土耳其、美国和沙特阿拉伯都有各自的盘算。法国和这些大国有着联系，法国很适合尝试在黎巴嫩不同政党和不同地区代表之间和大国谈判，寻找出一种政治运作方式，以防那些居心叵测的政客把黎巴嫩变作战场或共鸣箱。

提及震惊世界的贝鲁特大爆炸，圣约瑟夫德贝鲁特大学校长表示，调查根本就不彻底，第三级或第四级的某些官员被撤职。虽然政府总辞，但宗教分权共治的就做法依然在继续。这名专家还表示，一年多以来改变体制的呼声不断，但寡头政治还在继续。

在法国总统马克龙抵访之前，黎巴嫩总统奥恩(Michel Aoun)呼吁是变革的时刻了，他表示愿意把黎巴嫩变成一个对于宗教事务持中立的国家；黎巴嫩真主党领袖纳斯瑞拉（Sayyed Hassan Nasrallah）也表示，愿意接受新的、有建设性的变更。但他的声明也十分模糊，没有明确指出会接受什么样的变化。他仅仅表示，对话的前提是各方政治力量可以接受的对话。

8月6日，法国总统马克龙到访贝鲁特时曾表示，通过必要的改革，他将为该国的政治力量提供“新的政治协议”。