普拉蒂尼今赴瑞士申冤

法国足球史上明星普拉蒂尼今天在瑞士伯尔尼一家联邦法院，向检察官陈述被指有多项涉嫌犯罪的冤情。该案涉及前国际足联主席布拉特补付普拉蒂尼至2002年以前作为布拉特私人顾问的资费200万瑞士法郎。瑞士反腐机构怀疑并指控此项付款名目不清，涉嫌洗钱，贪污以及挪用公款。不过该案在2015年由瑞士司法调查清结无瑕并指结案后不再重审。

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据法新社说，普拉蒂尼今天与律师同赴伯尔尼司法。该司法机构今天重审上述案情。法官y再听普拉蒂尼申诉。普拉蒂尼据报坐着自掏腰包的出租车轻松到庭，虽是西服革履但没有打系领带。法院前挤满记者。

普拉蒂尼深受几个案例打击。除了涉嫌卡塔尔举办世界杯的选举投票利益输送嫌疑，就是这一200万瑞郎的大案。该案迫使普拉蒂尼放弃竞选国际足联主席，并从欧洲足联主席位上被迫辞职。尽管普拉蒂尼满身是嘴，但社会风潮不断，民众叫苦叫穷的法国，舆论对两百万瑞郎的顾问费，还是瞠目结舌。普拉蒂尼被认为一生洁身自好，虽然踢球行伍出身，但举止行为自律，从不沾毒，也远离绯闻，目标竞争世界足球最高领导人，与大多数足球运动员成名后，故事不断，形成对照。两百万瑞郎一案，让普拉蒂尼跌入如晚节不保难堪之中。

按照普拉蒂尼的申诉，布拉特应当及时付款支薪。但拖延的发放，导致在2011年爆发争议。此案在2015年前协议解决，由瑞士司法定案。当时的司法决定不再翻案。

不过，2015年后，竞选2016年国际足联主席的布拉特与普拉蒂尼形同翻脸与敌人。两百万瑞郎的故事突然推上前台，成为当年丑闻。瑞士司法决定重审该案，并坐实上述指控。此前普拉蒂尼的律师也曾被瑞士司法正式通知，200万瑞郎案已经结案。

普拉蒂尼多次喊冤。据法新社说，普拉蒂尼目前仍然是被告身份。

此案还牵涉到其他前国际足联高官，有一名法国人与一名德国人都要到庭接受质询。国际足联被怀疑账目混乱，支薪名目繁多，涉嫌贪污腐败。

普拉蒂尼与布拉特当时都被瑞士法庭裁定禁止触碰足球事业。由体育仲裁法庭，瑞士联邦法庭以及欧洲人权法院，最后裁定禁期定为4年，而不是起先威胁终身后又减为8年。

明天瑞士该法庭传唤布拉特听证。布拉特最近对新闻界说：“我再说一遍，这是米歇尔·普拉蒂尼所做工作的拖欠薪水。这笔款项已由财务委员会核实。这不能被定为刑事犯罪。”

评论指，瑞士法庭此次如何审定判决，最终决定普拉蒂尼今后晚景。今年65岁的普拉蒂尼，未知案后是否还有仕途。