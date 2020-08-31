皮凯蒂《资本与意识形态》中文译本出版受阻

法新社巴黎消息，法国经济学家托马斯·皮凯蒂（Thomas Piketty）拒绝删节新书内容，《资本与意识形态》译本很可能无法在中国顺利出版。31日他对《巴黎人报》记者表示：简而言之，中方希望删除涉及中国，特别是对中国不平等和不透明的段落。 我拒绝了这些条件，并表示我将只接受全文翻译，不能做任何删减。

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皮凯蒂撰写的《二十一世纪资本论》出版于2013年，已经以包括汉语在内的40种语言在全世界卖出了250余万册，成为国际畅销书。

皮凯蒂（ThomasPiketty）2019年秋季推出了一部巨作《资本与意识形态》该书厚逾一千二百页，9月12日由门槛社(Seuil)出版。

在《资本与意识形态》中，皮教授将他在一千页的《二十一世纪资本论》里剖析过的贫富不均现象放入更广阔的语境，在经济、社会、知识、政治和历史等多方面加以探讨，从三功能社会和古代奴隶制社会，到后殖民社会到现代的超资本主义社会，考察各种不平等社会的命运。

香港《南华早报》报导，去年出版的《资本与意识型态》（Capital et Idéologie），原本将由中信出版集团出中国版，但皮凯蒂透露，中信要求删除书中所有中国不平等的内容，“我拒绝这些条件，因此目前看来，《资本与意识型态》不会在中国出版”。

中信集团则回应称，很荣幸曾与皮凯提合作《21世纪资本论》一书，至于新书的版权还在洽谈中。

报导指出，在中国出版书籍，审查常是先决条件，因为中共对于出版、广播电视、网路内容均严格控制。皮凯提的新书内容虽非针对中国，但有数页谈及中共坐视不平等加剧的情况，也提到人民收入与财富分配的官方资料极为稀缺，还触及中国虽实行社会主义政治体系，社会却高度不平等。

根据皮凯蒂在书中引述的数据，在1990年代初期，中国最富有的10%人口掌握的财富总值佔全国40%至50%，贫富不均程度低于瑞典；但到了2018年，此一数据却上升至70%，与高度贫富不均的美国等国家近似。

皮凯蒂也提到，中国高喊“中国特色社会主义”，却没有遗产税制，富人将财产移交给下一代的数据也相当缺乏。

皮凯蒂在书中也写到：“如今中国资本有三分之二都在私人手中，但令人讶异的是，那些因企业私有化与经济自由化而受益最多的人，政府却允许他们将所有财富留给子女，不必缴任何税，连一点都不用。”