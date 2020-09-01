法国中小学开学全国紧张 病毒威胁阴影重

法国中小学近1300万学生今天开学。经历是否维持传统今日开学全国争议后，新冠病毒疫情的担心与威胁没有消除，开学之日如临大敌。法国没有采取欧洲其他国家比如德国由各地方自行决定开学与否，而是一刀切全国统一开学。这一做法也仍然引发批评。法国疫情虽然稍有下降，但昨天仍然报告有3080多人被确认感染。

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法国连日聚焦今天中小学开学议题。尽管官方安抚指开学准备停当，但是千头万绪的麻烦还是很多。法国教育部长今天早上接受采访，指出，法国已经有早前今年6月学校复课经验教训，完全有信心安全保证学校开学。

今天早上，各个学校仍然采取各自稍有不同的措施，迎接学生。各个学校门口，学生依次入校，门前等候时距离均在1米以上，显示费时小心完成开学第一关卡。疫情措施下，进校门量体温，口罩要求一应齐全。不过，法规规定也与其他国家不同，学校里小学生可不戴口罩。初中高中以及大学预科等今天开学的学生，需要戴口罩。

至于课堂学生间距，因客观条件不允许官方没有统一规定。

据评论，法国今天开学，主要担心疫情上是感染与安全问题。遇到感染怎么办，学校里任何时候是不是都带口罩。老师戴口罩吗，每天都检测报告学校学生老师疫情情况吗。根据法国教育部长安抚，每天报告情况，如有感染个例，立即隔离，清查源头与接触危险。根据染疫情况，学校与所在地地方疫情机构决定封闭或关闭程度，或是一个班级，或是一个层楼。整个一个学校关闭也不是不可能。

另一个担心，是教育专业层面。经过长时间居家隔离，以及其间在家远距离授课，学生教育学课水平参差不齐，如何开学后每一个班级20多，30多学生聚集一个课堂听一个老师授课，引发忧虑。