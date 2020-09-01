法国前世界拳击冠军芒迪（Jean-Baptiste Mendy）病逝 享年57岁

法国职业拳击手让‧巴蒂斯特‧芒迪（Jean-Baptiste Mendy）8月31日晚在巴黎病逝。他儿子表示，从发现胰腺癌至今还不到三个月的时间，他父亲不幸撒手人寰。他曾三次夺得轻量级世界冠军。

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芒迪1963年3月16日出生于塞内加尔达喀尔（Dakar），但在巴黎长大。他不到20岁时即开始了职业训练。1991年夺得法国冠军；1992年开始曾6次夺得欧洲冠军。1996-1999年，曾三次夺得冠军。

他曾经记者表示，我的梦想是研习心理学，但读书需要钱，没有钱，我希望在另一个领域获得成功。1994年墨西哥轻量级选手贡萨莱斯Miguel Angel Gonzalez对垒的时，他败下阵来。此后，他对记者说，他虽然输了，但这是他一生中难忘的一次比赛。

1998年在轻量级世界比赛中，芒迪击败了乌兹别克佼佼者纳扎洛夫（Nazarov），走上他职业拳击顶峰。

世界拳击理事会（World Boxing Council，WBC）、世界拳击协会（World Boxing Association，WBA）等拳击组织向他致敬。

熟悉他的民众纷纷在社交网上表达思念。网民们写道，英俊的冠军离我们而去，他的笑容、他为人的胸怀永远活在我们心里。