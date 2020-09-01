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法国前世界拳击冠军芒迪（Jean-Baptiste Mendy）病逝 享年57岁

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Jean-Baptiste Mendy (D), champion du monde en titre des légers (WBC), décoche un direct du droit au visage du Russe Andrei Pestraiev, le 10 octobre 1998 au Palais Omnisports de Paris-Bercy
Jean-Baptiste Mendy (D), champion du monde en titre des légers (WBC), décoche un direct du droit au visage du Russe Andrei Pestraiev, le 10 octobre 1998 au Palais Omnisports de Paris-Bercy AFP - PASCAL GUYOT
作者： 法广
4 分钟

法国职业拳击手让‧巴蒂斯特‧芒迪（Jean-Baptiste Mendy）8月31日晚在巴黎病逝。他儿子表示，从发现胰腺癌至今还不到三个月的时间，他父亲不幸撒手人寰。他曾三次夺得轻量级世界冠军。

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芒迪1963年3月16日出生于塞内加尔达喀尔（Dakar），但在巴黎长大。他不到20岁时即开始了职业训练。1991年夺得法国冠军；1992年开始曾6次夺得欧洲冠军。1996-1999年，曾三次夺得冠军。

他曾经记者表示，我的梦想是研习心理学，但读书需要钱，没有钱，我希望在另一个领域获得成功。1994年墨西哥轻量级选手贡萨莱斯Miguel Angel Gonzalez对垒的时，他败下阵来。此后，他对记者说，他虽然输了，但这是他一生中难忘的一次比赛。

1998年在轻量级世界比赛中，芒迪击败了乌兹别克佼佼者纳扎洛夫（Nazarov），走上他职业拳击顶峰。

世界拳击理事会（World Boxing Council，WBC）、世界拳击协会（World Boxing Association，WBA）等拳击组织向他致敬。

熟悉他的民众纷纷在社交网上表达思念。网民们写道，英俊的冠军离我们而去，他的笑容、他为人的胸怀永远活在我们心里。

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