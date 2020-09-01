马克龙二次出访贝鲁特 保持对黎巴嫩政界的施压

在贝鲁特港口大爆炸一个月后，法国总统马克龙周二在黎巴嫩发挥重要作用，他将继续向黎巴嫩政界施加压力，要求他们进行真正的改革，以应对黎巴嫩民众的愤怒。既快又要有效率，且不干扰他国内政：这是法国总统在一个月内第二次出访黎巴嫩，为自己设定的目标。

广告 继续浏览后续

法新社指出， 这次快速访问首先具有象征意义，就像马克龙抵达贝鲁特是宣称的那样，为表明黎巴嫩人“和法国人像兄弟一样”。而本次访问中最敏感、最期待的部分：是与黎巴嫩政届领导人的艰难讨论。为了获得黎巴嫩民众和国际政坛的信任，马克龙必须迅速有效的与黎巴嫩政府方面商谈出结果。为此，他在昨晚就呼吁黎巴嫩新总理阿迪布（Moustapha Adib）尽快建立一个“政府特派”小组，处理解决大爆炸引发的危机。此外，他还与前总理阿里里进行了会晤。

马克龙对美国新闻网站Politico表示：自己知道这是一个冒险的决定。并摆明了自己唯一的底牌：其政治资本。

在昨晚（8月31日周一）探望了现年85岁，被认为是目前在世的、最著名的、阿拉伯歌坛天后菲鲁兹（Fairouz）之后，马克龙今天在贝鲁特东北部的自然保护区种了一棵黎巴嫩的象征——雪松。

此外，马克龙今天还要出席庆祝黎巴嫩国建国百年的仪式， 1920年9月1日，法国上校亨利· 古罗（Henri Gouraud）建立了大黎巴嫩国。法国空军飞行表演队将参加本次纪念仪式，届时会以拖着红白绿三色——黎巴嫩的国旗颜色的烟，飞越贝鲁特上空。

之后，马克龙将和8月6日一样，前往贝鲁特港口，8月4日的大爆炸，导致至少188人丧生，6500人受伤，重创首都贝鲁特部分街区。