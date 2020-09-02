拉乌尔遭法国传染病学会起诉 指其违反至少9条医学道德

地中海传染病医疗与教研所主任迪迪埃-拉乌尔因其力推用羟氯喹治疗新冠病毒，议会听证会上严厉指责法国政府的疫情管理方式，而成为法国医疗界的风云争议人物。费加罗报9月2日报道称，法国传染病学会已控告拉乌尔教授，违反至少9条医学道德。

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法国传染病学会对拉乌尔教授的指控包括：提倡未经证实有效的治疗方法，向大众散布错误信息，严重缺乏义务的同行之谊，开展合法性不明的临床试验等等。这份指控书的背后是五百多名传染病学专家，他们谴责拉乌尔教授的声明书写满了6页纸。根据流程，双方首先将会试着和解，如果无法和解，将送交地区法院所属的纪律委员会，类似案件的审理时间一般在10个月左右，58%的指控会不了了之，也不会有制裁。

截至目前，越来越多的医学研究结果显示，羟氯喹治疗新冠病毒的有效性仍有待证明。这与拉乌尔教授的立场相反。法国传染病学会认为，根据医学道德，医生不可以在某种药物或者治疗手段的有效性尚未明确的情况下，对其开展宣传，或向公众声称其没有危险。学会还强调，羟氯喹治疗造成的潜在危险已经由法国药品局的报告所支撑，这份报告指出，今年1月到5月之间，因使用羟氯喹治疗而出现心脏损伤的共有150例，其中7人死亡。

学会表示，拉乌尔教授的诸多非常坚定的立场，很难说没有误导公众健康问题的预防，很难说没有损害到人们的健康，很难说没有降低法国防疫政策的可信度。另外学会指责拉乌尔教授在治疗实验当中没有获得道德伦理委员会的许可，并且让孩童参与实验。目前法国药品安全局正在进行相关调查。