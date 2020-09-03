不仅是为了应对当下，法国的经济启动计划也是为2030年的法国做准备的

法国政府周四宣布了两年内投入1000亿欧元的经济启动计划，法新社表示，法国政府的这一经济启动计划，虽然它的优先重点是保护就业，但它不仅仅只是为了启动遭到新冠疫情重创的法国经济，它也是为2030年的法国做准备的。

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法国总理卡斯泰周四在巴黎对外宣布这一雄心勃勃的历史性规模的经济启动计划时说，法国坚持住了，但是法国毫无疑问受到了削弱。

法国总理承诺，这一经济启动计划应该有带动整个经济的效果，它将会对大多数人有着具体和可以察觉得到的影响。法国总理还说，就业是“绝对的优先重点”，目标是要让法国在2022年回到“危机前的财富水平”。法国总理还表示，这一目标“雄心勃勃，但，是我们力所能及的。”

星期四早晨，法国总理卡斯泰在接受RTL广播电台的采访时说，目标是要在2021年创造16万个工作岗位。

面对媒体，法国总理还呼吁“所有各方都要表现出责任感，以便企业能够从年轻人开始聘用，以便劳资双方能够进行对话并达成协议，以便地方政府能够和国家一起共同投资...，以便家庭也投资和消费而不是储蓄。”

法国总理卡斯泰周四宣布的经济启动计划，预计在两年内向经济注入1000亿欧元。由于新冠疫情和春季法国的全国范围内的居家隔离措施，预计法国经济今年将收缩11％。