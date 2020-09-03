法国推出1000亿欧元经济刺激计划　目标明年创造16万就业岗位

法国总理卡斯特克斯（Jean Castex）９月３日公布了２０２１至２０２２年总值1000亿欧元的经济刺激计划，以期在两年内消除新冠疫情造成的经济影响，并提出了相关的巨额公共投资、补贴和减税措施。

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卡斯特克斯在讲话中指出，这一被冠名为”法国重启“（France Relance）的经济刺激计划主要由三大关注方面构成。它们是生态转型、提升竞争力和社会凝聚力。其中，法国政府将拨款350亿欧元用于增强本国企业和经济的竞争力，300亿欧元用于环保能源，３50亿欧元用于支持社会凝聚力和地方建设。法方官员透露指，该计划规模相当于法国国内生产总值(GDP)的4%。法国向经济注入的公共资金占GDP的比例超过其他任何一个欧洲国家。法国政府希望依靠这项计划使经济活动到2022年恢复危机前的水平，法国财政部预计今年经济将创下战后最严重衰退，萎缩幅度达到11%。

就业方面，卡斯特克斯当天在受访时表示，这一经济复苏计划的目标是在2021年创造16万个工作岗位，其目的是要“与失业作斗争”。他谈到，“我希望2021年的经济刺激计划将创造16万个就业机会。 这是我们的目标。”他续指，“振兴经济和解决失业问题是该计划的优先目标。”据悉，总理府之前曾提出该计划将会创造２０万个工作岗位。 对此，卡斯特克斯补充说，“我们有更多的数据”，但“这并不是要夸大其词”，其比较前总统奥朗德曾给他的任内设定的就业目标之后说。

当局提出的３５０亿欧元增加法国经济竞争力的计划中，将采取的措施包括：鼓励涵盖公共卫生在内的六个战略领域企业转移生产线，并在2021和2022年将法国本土的生产税各降低100亿欧元。这一措施被呼吁应永久保留。根据总理府的说法，这些减税措施将使３２％的微小、中小型企业受益，42％的中型企业受益和２６％的大型企业受益。卡斯特克斯在接受《费加罗报》（Figaro）采访时承诺，“触及这些税收的地方政府的税收短缺将得到充分补偿。 ”总理府还表示，法国的中小企业将获得3.8亿欧元来加速它们的数字化进程等。