欧洲Vega火箭成功发射50多颗小卫星

欧洲的Vega织女星火箭在周三至周四夜间携带了7颗小卫星和46颗纳米卫星，在法属圭亚那KOUROU成功发射升空。

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据本台RFI法广2020年9月3日周四的法文报道，欧洲首枚廉价火箭的发射，因气象原因多次推迟后，现已取得成功。这是Arianespace系列里最轻的一种火箭。本次发射在经过历时近两小时飞行后，没出丝毫差错。升空四十分钟后，织女星火箭用了十多分钟的时间，成功把7颗小卫星送入了轨道。

一小时后，又用了两分钟时间成功地把46颗纳米卫星投入太空。就此，大大地松了口气的欧洲宇航局负责人指出，本次发射计划极其重要，标志了在一年前发射失败的Vega火箭重振旗鼓。此外，本次发射的重要性也在于，这五十多颗卫星分别属于13个国家的21位客户。

据本台RFI法广科技组记者Simon.R介绍，Vega火箭发射升空的卫星中，有一颗名为Phi-sat的地球观测卫星，将可以探测水质和植被的变化。

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通常情况，此类卫星在太空中拍摄的照片，由于云层的遮挡而无法利用。但Phi-sat具有的人工智能，可以在太空中筛选图像，只向地球传送可以使用的照片。

Covid-19影响发射

织女星火箭发射多次被拖延的原因，不仅只是由于气象因素。最近一次延后是由于韩国上空周二有台风。在此之前，则是因为Covid-19疫情，以及法属圭亚那上空今年夏季有强风。

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