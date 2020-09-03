法国经济：何以说重振方案存在风险

法国总理Jean Castex按计划周四在内阁会议上介绍其1000亿欧元经济重振方案细节。哪旨在应对Covid-19危机的经济重振方案存在哪些风险？

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本台RFI法广记者Dominique.B周四当天（2020年9月3日）在“今日经济”专栏中，探讨法国政府应对Covid-19疫情灾难性后果推出经济重振方案的有效性问题。在此予以着重介绍。

发生在2008年-2009年的上一次全球危机显示了推动经济重振之棘手，效果也不尽相同。欧元区用了十年的时间才刚刚摆脱上次危机，而意大利则至今仍尚未脱身。并在没有完全走出债务危机的情况下，就遭遇Covid-19疫情的辗压。人们就此明白必须做出长期的巨大努力，避免经济重振努力被布鲁塞尔的紧缩调控中断。2008年危机中所吸取的另一个教训为，需要全球协调。

就拨款与国家财富之间关系而言，这次的纾困金额是上次危机时的四倍。所以说，做出了重大努力。不过与美国相比还有距离。法国的拨款金额相当于其国内生产总值的9%，美国已达13%，而欧元区总体而言是6%。不过，法国方案的不足之处是其缺乏国际协调。在中国与美国当前的冲突，以及美国大选的背景下，无法找到在全球范围推动经济重振的共鸣。而欧洲这次则动员成功，支持一种集体的努力。法国的一半资金来自欧盟27国在7月份通过的7500亿欧元重振方案。法国的目标是用三年时间，到2022年时让一切恢复正常。重振方案的执行将受到一个跨部委机构的监督。

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经济学家们支持这一重振计划的第二步。第一步是推出部分失业支撑家庭消费，让法国民众保持购买力。现在则是要让企业喘口气，为恢复生产与“准备法国2030”的长期投资提供金融支持。法国总理府属下单位展现了这种雄心。在这一重振方案中，生态转型和企业竞争力都被列入了长期优先项目。但这一方案还没有到如同1929年危机后的罗斯福新政（New Deal）或二战后的马歇尔-欧洲复兴计划(Plan Marshall)那样的战略转折。

这一重振方案的成败还有多个未知数。首先，未来几个月可能会出现大批企业破产，造成势态复杂化。Covid-19的反扑，不利经济。还有消费者和决策者的信心对推动经济也至关重要。

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