法国开学不到一周，已有22所学校因新冠病毒被关闭

法国教育部长布朗凯周五表示，截至当天，法国有22所学校因新冠病毒被关闭，另外，还有一百多个班级也因同一原因被关闭。法国教育部长进一步指出，法国共有6万所学校，在被关闭的22所学校中，10所位于法国本土，另外的12所都位于留尼汪岛。

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法国教育部长在接受一家法国广播电台采访时补充说：“显然，每天的情况都会有所不同。”他指出，每天都有大约250个可疑的新冠案例需要处理和调查。他说，这些可疑的案例大多是“和学校以外的因素有关联的，通常涉及那些在学年开始之前就被病毒感染了的人。”

法国教育部长还告诉法新社说，除了22个学校被关闭，还有大约120到130个班级因为新冠病毒而被关闭。他重申，“如果有超过三起新冠感染案例，就会导致学校被关闭”。

法新社的报道指出，虽然有这么多的学校和班级被关闭，但法国教育部长仍然认为，今年开学后的第一周是“相当不错的”。他说：“尽管人们还害怕，但所有人都返校了，这让我感到非常高兴。”

当被问及如果发生大规模学校关闭，孩子们的父母是否能够因为需要照顾孩子而得到政府的帮助，教育部长回答说，如果“未来发生大范围的关闭现象，会启动相关帮助家庭的程序。”