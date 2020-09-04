纪念150周年共和国史马克龙讲话：宣扬共和爱国主义

法国总统马克龙9月4日在首都巴黎先贤祠发表讲话，以纪念1870年普法战争后建立的法兰西第三共和国至今第五共和国之间150周年的共和国史。他在讲话中向代表共和国的价值观致敬，并阐述了其对当今法国社会中有关社会安全、身份认同和“分裂主义”的看法。

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1870年至1871年的普法战争导致法国战败，法兰西第二帝国皇帝拿破仑三世和他的政权被推翻。1870年9月1日，拿破仑三世在色当战役中被普鲁士人俘虏后，由莱昂·甘必大（Léon Gambetta）领导的巴黎代表于1870年9月4日在巴黎市政厅宣布成立了临时国防政府。代表们随后选择了路易斯-朱尔斯·特罗楚将军（(Louis Jules Trochu)担任临时国家元首。随后，法兰西第三共和国的第一个政府在敌军包围巴黎期间（1870年9月19日- 1871年1月28日）开始执政。

马克龙当天在沉睡着甘必大等法国历史杰出贡献者的先贤祠出席活动并发表讲话。他在讲话中面对在场的中学生代表说道，“莱昂·甘必大是一个入籍不久的移民的儿子，是一个法国的混血儿。然而，正是他复兴了法国。”同时，他表示，“共和国不是白给的，也不是购得的，是通过征服而来的。它必须永远得到保护或被再征服。作为法国人，首先是要热爱自由”。

马克龙重申了在共和国政体中言论自由和“亵渎神明权”的重要性，并称，“我们共和国的自由是不可分割的。正是这种良心的自由特别是世俗主义，这种世界上独一无二的政体保障了拥有信仰或不信仰的自由。但它与从言论自由一直到亵渎神明（的权利）都不能被分离。正如我在对2015年1月（查理周刊）袭击事件审判开始时说的那样，作为法国人是要捍卫逗乐他人，嘲笑的自由和漫画的自由。”

演讲中，马克龙还将矛头指向“那些常常以神的名义，有时是在外国势力的帮助下，试图将只属于一群人的法律强加于他人的人”。对此，他强调，“因为共和国是不可分割的，因此它不允许任何分裂主义的冒险活动。”他透露称，稍后议会将就一项有关“反分裂主义”的法案加以审议。

演讲中，马克龙还就有关历史人物雕像的争议话题作出发言。他宣称，“共和国不会拉到雕像，因为我们不轻易的选择历史的一部分，因为我们不选择法国的一部分，我们选择法国”。他在讲话中并对法国社会近来发生的暴力事件和社会不安因素进行了批评，并向执法人员和地方民选官员和议员表达了支持。演讲结束后，法国国歌《马赛曲》回响在先贤祠内，马克龙主持了为6名新公民举行的法籍入籍仪式，并向他们每人加以寄语及发放了入籍文件。