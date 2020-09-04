Covid-19：法国开学两天后 22所学校停课

法国在本周二（2020年9月1日）开学两天后，已有22所学校因Covid-19疫情被关闭，120多个班级被迫停课。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广周五（2020年9月4日）的法文报道，法国教育部长Jean-Michel Blanquer在Europe 1电台上透露，受Covid-19疫情影响，开学后随即就遭关闭的22所学校中，有10所位于法国本土，12所位于留尼汪（la Réunion）。有120到130个班级因此被停课。具体情况每天都在变化，确切地说，每天收到近250起启动疑似病例程序的通报。

一旦发现有学生出现发烧或咳嗽症状，就会以最快速度展开检测。如果是阳性，家长会告知校方，向地区卫生机构发出预警。而后者则将展开流行病学调查，普查所有与确症感染者有接触的人。然后，感染者的班级和家庭，以及所有和他有过一米内近距离接触的人都将自动被隔离，并在48小时内接受检测。整个学校也都需接受检测。所有检测结果呈阳性者都必须立即接受为时两周的隔离。而那些检测结果呈阴性者，也需被隔离一周，并接受新的检测。

相关报道 Covid-19 : 法国总理呼吁担责任戴口罩

到目前为止，整个班级或整个学校因教师遭感染而被迫停课的情况还十分罕见。如果教学无法得到保障，那只能停课。尽管，教育部希望这种情况越少越好。不过，是否停课的最后发言权由卫生当局根据情况，逐一决定。

其它 / 法国经济：何以说重振方案存在风险