东地中海峰会将首次在法国举行

东地中海峰会10-11日将首次在法国科西嘉岛阿雅克肖(Ajaccio)举行。与会国包括法国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、塞浦路斯和马耳他7国。峰会之前，法国总统马克龙将与希腊总理米佐塔斯基（Kyriakos Mitsotakis ）举行会晤。会议主题包括重振欧洲经济、气候变化、移民和英国脱欧等议题。

广告 继续浏览后续

前几天，欧洲理事会主席米歇尔就欧盟与土耳其关系和东地中海事态发展向新闻界发表声明。声明中说，欧盟成员国领导人将于9月24日至25日在比利时首都布鲁塞尔召开土耳其问题峰会。会议商讨的主要议题为针对土耳其奉行何种政策以及如何发展与土耳其的关系。

今年8月底，土耳其再次延长勘探船“奥鲁奇·雷伊斯”号在东地中海对石油和天然气的勘探，引发希腊政府指责。就土方再次延长勘探，希腊外交部指责土方无视欧洲联盟的对话呼吁，“加剧挑衅”，“破坏地区安全和稳定”。

土耳其、希腊因东地中海海上边界龃龉导致紧张升温。土耳其总统埃尔多安可望在联合国大会演说中阐述安卡拉立场并且重申其决心。《每日晨报》（Daily Sabah）报导，本月稍晚开幕的联合国大会将首度以视讯方式进行。埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）将于22日总辩论首日发表演说。

报导指出，他将重申土耳其决心维护在东地中海的权利与利益，并且会提到希腊在区域内的挑衅举措，强调雅典违反国际法和联合国决议，以及土耳其支持对话解决争端。

埃尔多安也将说明邻国叙利亚局势演变。在利比亚议题上，他将重申支持联合国承认的全国团结政府（GNA）对抗东部军阀哈夫塔尔（Khalifa Haftar），并强调支持利比亚领土完整。

他也会提到以色列在约旦河西岸和加萨走廊违反国际法、耶路撒冷地位以及西方国家日益仇外和伊斯兰恐惧症等问题。

埃尔多安过去在联合国大会演说中曾提到压迫和不公不义等全球性现象，并以“世界大于5”的说法呼吁安全理事会进行改革。

“世界大于5”是埃尔多安批评安理会5个常任理事国美国、法国、英国、俄罗斯和中国时，经常使用的经典口号。支持此一倡议的联合国成员国认为，联合国的重大决策不应该只由5个国家决定，安理会成员则应扩大至约20个。

土耳其前外交官博兹基尔（Volkan Bozkir）6月当选新一届联大主席，可望于15日正式就职。