小病毒撬动法国政坛 总理近距离接触了疫者 马克龙取消明政府联席会 环赛有担心

环法赛总监普鲁多姆跟车监看环赛进展 资料照片

法国总理府今天公告，总理让卡斯特克斯疑似受到一位无症状者威胁，而这位无症状者正是环法赛总监普鲁多姆。普鲁多姆将被迫离开环赛大队，被检测并隔离14天。目前环法赛已是第十赛段。虽为平路骑行，但疫情消息对环赛仍然有冲击。

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据法国总理府报告，总理是上个星期周末探营，前往环法赛大军探视慰问，并随环法赛总监普鲁多姆开车尾随骑行的环赛大队。

稍后，普鲁多姆被检测为无症状新冠病毒感染者。总理卡斯特克斯立即被通知疫情。总理需接受检测，以证实是否受染。

根据官方消息，总理卡斯特克斯与环法赛总监普鲁多姆均没有不适感觉。总理有没有染疾症状。总理府强调，总理与环法赛总监全程均戴口罩，遵守一米以上距离规定。

据法国总统府刚刚公告说，因为总理与无症状者接触，需要检测隔离，每星期三举行的政府部长联席会议，明天将取消。这一会议通常在总统府举行，由总统主持。

马克龙透露，明天的会议或许以视频方式举行。

环法赛至今行进到第十赛段。没有消息报告普鲁多姆是否近距离接触了环赛其他官员与运动员，也没有多少人员需要紧急检测或隔离的消息。