法国总理首次检测结果呈阴性

法国总理卡斯泰(Jean Castex)上个星期六曾密切接触染病的环法自行车赛主席克里斯蒂安·普吕多姆（Christian Prudhomme）。周二上午得知这一消息后，8日总理接受新冠检测，结果呈阴性。总理府表示，7天之后将再次接受检测。此后几天的会议改为视频，总理表示，将按要求隔离一段时间

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周三的部长联席会议将以视听的方式举行；而此前安排的安全主题的政府研讨会暂时推后。法国总统马克龙在得知这一消息后表示，他曾多次接受新冠检测，最近一次是前往黎巴嫩和伊拉克访问之前接受检测，均呈阴性。

据法国全天候电视台BFMTV的一段视频报道，9月8日上午，法国总统马克龙在中南部克莱蒙费朗（Clermont-Ferrand）一所职业学校视察时，嫌口罩太厚，堵得他喘不上气来。他摘下口罩，使劲咳嗽。告诉手下的人，以后给他准备一些较薄的口罩。视频显示，当时手下人递给总统一杯水。仅1分多钟的视频在优酷上的点击率达10万多。

总理卡斯泰8日晚检测呈阴性后，马提尼翁还表示，环法自行车赛主席普吕多姆5日陪同法国总理卡斯泰视察了环法自行车赛并乘坐了同一辆汽车。当时，两人都佩戴着口罩，保持了至少一米的社交距离。总理是严格按照防控要求去做的。

法国近24小时内又有6544人感染新冠病毒，总感染人数达33万5524人。

图卢兹一个工程师学校有19名学生感染新冠病毒。在地方卫生局的协助下，该校已改成远程授课。

15名感染者中有11人同住一间集体宿舍。这所工程师学校准备检测更多的学生和教师。