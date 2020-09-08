马克龙指强烈谴责中国在新疆的镇压

法国总统马克龙回应法国议员敦促法国总统以及当局强硬回应中国在新疆的镇压政策，并要求法国当局致力于将中国诉诸于国际司法，接受反人类罪的审判。该信由奥雷里安塔谢牵头，并有30多位法国议员联署，此信以及马克龙的回覆公开发表，法新社说，马克龙表示，中国的新疆压制维吾尔少数民族做法，不能被接受。

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据法新社昨晚自巴黎报道，法国总统马克龙回覆法国议员质询与敦促信，证实法国以最强烈的立场谴责中国对新疆维吾尔少数民族的镇压，马克龙并说，中国的做法不能被接受。

法国议会议员的质询信，于今年7月寄发给总统。作为回应，马克龙强调，法国当局利用了每一次与中国当局的双边机会，都敦促中国结束对中国西北地区新疆少数民族关入集中营的政策。

马克龙明确指出，一直对所有关于中国新疆少数民族受到打压，集中营大规模关押以及大规模逮捕的证词，文件包括维吾尔文化遗产，尤其是宗教场所，遭破坏情况，人民普遍被监视，和新疆地区的镇压政策等等，都予以了最为严重的关切。

据马克龙表示，中国所有这些措施都不能被接受，因为这与国际间人权准则相违背。因此，法国予以最为强烈谴责。

法新社说，马克龙于9月6日的回信，由奥雷里安塔谢公布于众。奥雷里安塔谢原为马克龙的共和国前进党成员。

马克龙在信中对奥雷里安塔谢保证，法国将继续全力行动关注维吾尔局势。马克龙并解释说，法国努力在多个国际层面，尤其是联合国范畴，推动关注维吾尔问题。

今年7月，法国外长勒德里昂向联合国提出建议，由联合国人权署高级专员，前智利总统巴切莱牵头率领独立观察人员前往新疆调查维吾尔状况。

据法新社说，奥雷里安塔谢以及有数十名议员联署的信件里，还敦促法国总统马克龙应致力于将中国绳之于国际法庭，接受反人类罪审判。

法新社说，维吾尔人是新疆主要的民族居民，而新疆是中国西北地区广袤土地，与阿富汗和巴基斯坦接壤。新疆多次遭到暴力袭击，中国官方指控新疆维吾尔伊斯兰分裂分子是罪魁祸首，并对全新疆施以高度的监控。