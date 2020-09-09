路易威登有意取消蒂芙尼Tiffany收购案

法国精品业者酩悦轩尼诗-路易威登集团（LVMH）表示，将取消规模145亿美元的美国精品珠宝商蒂芙尼（Tiffany）收购案。法国政府曾基于美国拟对法国货征收关税，要求延后此收购案。另据路透社9日消息，法国外长勒德里昂曾给路易威登发去一封提醒其如收购蒂芙尼所将承担风险的信件。同一消息报道说，美国通过加征关税报复法国对美企业征收数字税的做法，将加剧美法贸易纠纷。

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法国外长在信件中提醒如美方加征关税对法奢侈品等领域会造成不小的打击。外交部长的职责是向法国公司通报国际背景及其相关风险。法国财政部长布鲁诺·勒迈尔(Bruno Le Maire)9日表示，美方是不想在数字税上和我们达成协议。如果到今年年底美国继续阻碍经合组织的运作，2021年初，欧洲必须准备征收自己的数字税。

路易威登LVMH表示，法国政府和蒂芙尼Tiffany都曾要求延后完成合并案。LVMH表示，法国政府希望评估美国对法国商品课征关税的冲击。

LVMH表示，因此这宗原定11月24日完成的规模145亿美元合并案将取消。

蒂芙尼Tiffany回复表示，该公司将采取法律行动要求执行这项在2019年11月签订的并购协议。蒂芙尼Tiffany表示，LVMH的主张在法国法律上站不住脚。

蒂芙尼Tiffany还说，LVMH甚至没有试图通过三个司法管辖区的反托拉斯审核。

LVMH旗下拥有75个精品品牌，包括克里斯汀·迪奥公司 （Christian Dior）、芬迪（Fendi）、纪梵希（Givenchy）、宇舶（Hublot）及泰格豪雅（TAG Heuer）。

新冠病毒疫情大流行造成全球零售销售大幅衰退，LVMH对蒂芙尼Tiffany的收购提案金额也面临压力。

蒂芙尼Tiffany股价近周来在每股125美元上下，远低于LVMH去年秋天疫情还没爆发前同意支付的每股135美元。