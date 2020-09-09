法国2020第107届环法自行车赛第十段

2020年第107届环法自行车赛周三举行第11段赛事。周二在第十段赛事后，抵达法国西海岸城市La Rochelle对面，濒临大西洋的雷岛（Ile de Ré），全程170公里。

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于2020年8月29日周六在法国南部城市尼斯Nice始发的第107届环法自行车赛2020年9月9日周三进入第11赛段。从迷人的滨海小镇Châtelaillon-Plage 出发，朝Poitiers进发，全程167公里。在此之前，周二举行了第十段赛事，全程170公里。

据本台法广体育记者周三（2020年9月9日）报道，雷岛的特色，从新闻发布大厅里推荐的菜单中可以略知一二：生蚝ˎ 大虾都是主菜。这里人们的主旋律是，懂得去享受。雷岛的形象就是幸运之地。许多巴黎人和波尔多人在这一置有度假屋，另外一些居民，则是在此安享晚年的退休者。夏季，这里的人口接近两万，比平时增长10倍，但不影响其形象。环法车赛及其宣传活动来到这里，曾让人感到滑稽。但当地人在接受采访时的反应是正面的。一名女士表示，如果天天如此，那会让人感到不自在，但作为一个特例，这有助于雷岛的对外开放。

法国雷岛-自行车旅行的天堂

雷岛周二的气候炎热，在终点线前，现场许多民众几乎忘记了社交距离。这可能是自开赛以来，最后几公里中人潮最多的一天。令人意外的是，环法车赛与当地在基因上是不相符的。雷岛有138公里的自行车路线，是自行车旅行者的天堂。这里的人们，不论是去市场购物，还是送孩子们上学，甚至全家外出溜达，都是骑单车。当地女士Dorothée在接受采访时认为，雷岛每户至少有三辆单车。男士Victor有更多，五口之家有六辆单车，其中一辆为备用。

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