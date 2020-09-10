法国防长突访印度 展军火与地区战略所图

在新德里和北京之间紧张局势加剧之际，法国国防部长佛罗伦萨·帕里（Florence Parly）周四赴印度进行闪电之旅，以促进法国军事工业发展。不过，法国指除了推销军火，也希望与印度在该地区推动外交与战略合作。法国刚刚与印度以及澳大利亚首次召开了三国会议，推升在该地区的多方位合作。

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据法新社报道说，这是法国国防部长上任以来第3次访问印度。消息没有提及法国防长在印度的行程细节，但与印度外长以及印度国家安全顾问分别有会谈。法国防长结束该国访问前，参加法国5架战机阵风的正式交接仪式。该批飞机已经在今年夏季初运抵印度。印度一共向法国订购了36架阵风战机。

印度是法国在南亚最为重要的合作伙伴以及军品买家。10年来，印度订购了法国130亿欧元的军品。

据法国防长指，法国与印度合作良好，印度在国际享有看好的影响，该国应当在明年轮进联合国安理会。法国同时也加强了与澳大利亚的合作，并通过与澳大利亚和印度的合作，扩大了在当地区域的作用。法新社说，但法国寻求在这一地区的合作，对于中国来说，有微妙的影响。

据法新社，法国防长访问印度，正值印度与中国有边境纷争事态升级之际。中印两国在超过海拔4000米的高原山麓地区爆发边境纠纷，并报有死伤。法国军机抵达印度，被认为对提高印度空军作战能力有帮助。法国防长在印度出席了由印度飞行员驾驶的阵风战机飞行表演仪式。

法国官方说，法国与印度的合作是多方位的。除了法国希望向印度出售军火，包括其它产品，但是法国也支持印度推动军火国造的战略，许诺对印度提供技术援助。

据法国防长承认，她与印度方面的会谈，提及了中印边境，同时双方也谈及了巴基斯坦与阿富汗。

法国防长访问印度，随行带有重要代表团，包括达索，赛峰，MBDA和塔勒斯等法国重要国防企业的官员。法新社说，印度正在进行一项大规模的军备现代化计划，印度显示需要飞机，也需要潜艇，战斗舰，武器，无人驾驶飞机和网络防御。印度不仅从美国购买了直升机，从以色列购买防御系统甚至枪支，也向俄罗斯购买防空S-400型导弹。

据法国官方消息说，法国军售面临提升，瑞士和芬兰有意问津法国阵风，克罗地亚人和希腊人也希望军购。官方消息说，巴黎迫切需要军火出口繁荣，以维持其国防工业的生存能力。至于法国帮助印度自己制造战略，合作涵盖空军与海军的多项计划，法国希望获得印度空军与海军一百多个招标中标。