马克龙：土耳其不再是该地区的合作伙伴

周三晚抵达科西嘉岛阿雅克肖之后，在东地中海峰会召开之前，法国总统马克龙会晤了与会的希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。法国总统表示，土耳其不再是该地区的合作伙伴。安卡拉回应说，法国总统言辞傲慢，助长了地区紧张局势，有损于欧盟利益。

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马克龙在会晤了米佐塔基斯后在记者招待会上表示，欧洲人针对埃尔多安政府态度要坚定、土耳其应需阐明其意图。法希两国领导人表示，欧盟对土耳其和其“帝国主义”企图需采取坚定的态度。

法国总统表示，土耳其和利比亚2019年11月签署的地中海东部自然资源勘探协议无视希腊的合法权益，无法令人接受。总统还表示，土耳其以此协议在塞浦路斯专属经济区钻井作业，这也是无法令人接受的。

法国总统呼吁欧洲多国捍卫其在这一领域的“能源、地缘战略利益”。 接近总统人士也认为，“欧洲主权”正处于危险之中。

土耳其外交部此后就法国总统马克龙的声明作出了回应。

声明指出：“法国总统马克龙又以旧殖民时期的心态，发表了一份试图以傲慢、骄横的方式教训别国的声明。实际上马克龙的声明反映出其怯懦和无助的状态。

土耳其外交部声明还表示，“然而在全世界为所欲为的日子已经过去。外交政策上的所有阴险计划被我们挫败，肮脏的游戏被我们穿破，马克龙怀着内心的疼痛每天都在不断攻击土耳其和尊敬的总统埃尔多安。”

声明表示，马克龙没有资格在地中海或其它任何一个地区划定一个国家的海上专属经济区内的权利。法国应该展现出和解和支持对话的态度，而不是盲目辩护单方面采取挑衅举动，并为自己狭义的利益绑架欧盟的希腊和塞浦路斯、希腊政权。这是我们欧洲性和北约联盟的要求。

声明说，马克龙以个人主义和民族主义态度煽动挑衅，且将欧洲和欧盟的巨大利益也置于风险的境地。

声明指出：“东地中海都没有边界，在地区仍以殖民主义心态行动的法国，批评土耳其在地区的伙伴性质，诚意，合作与人道以及创新性的外交政策，这是完全矛盾的一个现象。我们让由法国人民去评价日益失去民意的马克龙所处的无助状态。”