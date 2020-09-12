刘晓波获诺贝尔和平奖十周年 巴黎将揭幕巨型空椅纪念

中国诺贝尔和平奖得主刘晓波获奖十周年之际，巴黎将在10月9日揭幕艺术家王克平为纪念刘晓波而创作的巨型空椅。刘晓波是历史上唯一的一位从获奖至辞世都未获人身自由的诺贝尔奖得主。

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10月9日是已故中国民主人士刘晓波获得诺贝尔和平奖10周年。当年刘晓波被关在狱中无法去挪威首都奥斯陆领奖。诺贝尔和平奖委员会在颁奖仪式上为刘晓波设置一把空椅子。艺术家王克平为纪念刘晓波而作的巨型钢制空椅子10月9日将在巴黎12区太阳剧场（théâtre de Ariane Mouchkine）门前举行落成仪式。届时刘晓波的妻子刘霞或将前来巴黎出席这个纪念仪式。

刘晓波因持不同政见，多次入狱，最后一次入狱是在发起《零八宪章》之后不久。刘晓波在狱中患上肝癌，于2017年7月13日不治病逝，致死未获自由。

据维基百科介绍，刘晓波（1955年12月28日－2017年7月13日），中国吉林省长春人，作家、社会活动家、文学评论家、人权运动家、《零八宪章》主要起草人之一、2010年诺贝尔和平奖得主。

刘晓波毕业于吉林大学中文系本科，北京师范大学硕士、文艺学博士，曾担任北京师范大学中文系讲师、独立中文笔会第二届及第三届会长、《民主中国》网刊主编，曾经参与六四事件，后被捕入狱。他毕生致力于宣传政治改革及参与旨在终结中国共产党的一党专政的运动而多次被拘捕判刑。

2010年，刘晓波获得挪威诺贝尔和平奖委员会颁发的诺贝尔和平奖，成为继第十四世达赖喇嘛后第二位获得该奖的中华人民共和国公民，也是继纳粹德国的卡尔·冯·奥西茨基（1935年）之后，第二位在服刑期间获诺贝尔奖的人。刘晓波也是诺贝尔奖历史上唯一一位从获奖至辞世未能恢复人身自由的诺贝尔奖得主。他的遗体在北京时间2017年7月15日约6时30分火化，当天中午海葬。