法国前总统德斯坦周一在巴黎住院

今年94岁的法国前总统德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing）周一下午在位于巴黎15区的蓬皮杜医院住院，这是法国媒体从德斯坦随行人员那里获得的消息。

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德斯坦在1974到1981年期间是法国总统。巴黎人报周一报道说，当天德斯坦可能是因呼吸问题而进入蓬皮杜医院的急救室的。不过，德斯坦的随行人员没有能够对此给与确认。

法新社援引德斯坦身边的另一个消息来源报道说，德斯坦上周末在他位于卢瓦河谷地区的乡下别墅过了一个周末，然后返回巴黎。周一下午大约3点钟的时候，急救人员来到他在巴黎的家中把他接到了医院。德斯坦的夫人陪他到了医院后又返回了他们的家里。

德斯坦的儿子路易周一下午被法新社联系到之后说；就他父亲的健康状况，他没有任何可以说的。德斯坦的儿子还说，他（父亲）上了年纪，有时状态不是那么太好，如此而已，其他的，就是想象了。德斯坦的儿子还补充说，他星期天见了他父亲，当时没有问题。

德斯坦于今年2月2日过了94岁生日。他过去曾好几次入住蓬皮杜医院的心脏科。他1974年当选法国总统，是法国三十年大繁荣和68年5月运动后，第一位非戴高乐主义者总统。他最后一次公开露面，是去年9月30日参加另一位法国前总统希拉克的葬礼。