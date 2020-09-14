法国失业率明年第一季度将达11% 但今年GDP缩水没预期严重

法兰西银行再次调整今年经济预期，缩水不如预期严重，国内消费助经济加速回暖；另外失业率预计在明年第一季度达到巅峰。

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９月１４日星期一，法兰西银行就法国今年国内生产总值再做调整，认为将缩水８.７％，目前看来情况比今年６月预期的缩水１０.３％要乐观。

今天发布的月度调查报告中，法兰西银行指出，今年第三季度法国国内生产总值增幅１６％，第二季度曾经下跌１３.８％。这一强劲回暖主要得益于解封之后，国内的消费和投资力度。而经济活动损失在今年７月达到７％之后，于８月份有所缓解，达到５％，预计今年第四季度经济活动损失与正常时期相比，介于３.５％到４％之间。法兰西银行对２０２１年还做了预测，认为明年法国国内生产总值增幅将达到７.４％左右，与之前预测的６.９％相比要更加有力。而２０２２年这一数字预计将达到３％，而非此前预测的３．９％，这是因为经济复苏的脚步提前到了今明两年，自然会减少后面的弥补部分。法兰西银行表示，法国的经济大约可以在２０２２年第一季度重新找回新冠疫情之前的平均水平。这和今年６月的预测相比，提前了一两个季度，和欧洲平均速度相比，属于超前。

另外法兰西银行还提醒，法国失业情况将在２０２１年第一季度达到高峰，预计达到１１％；而想要回落到１０％这个门槛以下，怎么也要等到２０２２年。今年法国预计将有超过８２万个工作岗位被摧毁，明年的新增岗位预计只有１２万５千个，２０２２年新增６０万个。