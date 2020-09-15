法国日增新冠感染人数近8000 其他指标也继续恶化

根据法国公共卫生局周二傍晚公布的数字，最近24小时之内，法国新增的新冠病毒感染人数为近8000例，准确的说，是7852例。比前一天多1694。

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另外，最近7天之内，住院的新冠患者总人数为2713人，和星期一的同一数字相比，增加了152人。其中的479人是住进急救室的重症患者，这个数字比前一天多了31。此外，检测的阳性率从5.3％上升到5.4％，正在调查的感染病灶为866个，24小时之内，增加了68个感染病灶。

除此之外，24小时之内，还有37人死亡，这样，自疫情爆发以来，法国共有30999人因新冠病毒死亡。

新冠疫情给法国的很多领域都造成了重创，

法国总理卡斯泰周二宣布，政府将拿出约3000万欧元，“拯救”渡轮公司，其中一半将给布列塔尼渡轮公司。

法国总理在议会表示说：“我们决定，将企业在2021财政年度上交的所有的各种员工社会分摊金都返还给企业。”法国总理说，这涉及的金额将是大约3000万欧元，其中的一半涉及布列塔尼渡轮公司。

因为疫情，布列塔尼渡轮公司不得不关闭了法国和英国之间的许多航线。今年7月和8月，该公司仅运送了20万名乘客，而一年前为78万。

自英国宣布实施隔离期之后，该公司9月和10月的订单中，又有6万5千个被取消或被推迟。