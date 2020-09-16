法国最高司法委员会澄清 菲永调查案没有政治干预

法国司法最高委员会今天发表调查报告，指出2017年司法调查前总理，法国共和党竞选总统候选人菲永遭司法调查案，没有偏颇失公允，也没有行政政治干预。菲永今年6月一审轻罪法庭判刑5年其中两年入监。菲永以及一同遭判的妻子不服，正在上诉。调查菲永案的一名检察官指控受到隶属于司法部的最高检察部门催案，引发政治干预对菲永司法调查的疑问。

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据本台今天报道称，有关菲永司法案：法国司法委员会认为对菲永司法调查既没有不公正也没有压力。菲永以及他的妻子因虚报工作而于6月底被判处五年徒刑，其中两年入监。菲永已上诉。马克龙总统本人也因有案件是否有政治干预而诉诸于独立的司法机构法国司法最高委员会CSM，以厘清菲永案调查的疑问。

该疑问起因于今年6月，在议会调查委员会之前，刚刚退休的法国国家金融检察官办公室前负责人Eliane Houlette声称，尽管已于2017年初决定对菲永案展开独立调查，但是她还提到总检察长办公室显示紧密叮嘱，而总检察长办公室是司法部直接附属的一个司法机构。据Eliane Houlette描述了总检察长办公室关心一应材料，而相隔仅几天前，已经有过同类指示。在总统竞选如火如荼情况下，Eliane Houlette显然感觉像是一种压力。

据法国司法最高委员会调查报道称，司法部长及其内阁均未对总检察长办公室和国家财政检察长办公室施加任何压力。而总检察长办公室提出的要求“基本上没有超出通常的做法”。据CSM的报告指出，大选期间，因此案敏感重要，在“涉及重大民主利益”的情况下，监察机构对调查施以关注是没有超出常规的做法。